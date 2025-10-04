Football – Ligue 1 – 9e journée : Résultats et classement

Résultats et classement au terme des matches de la 9ème journée du championnat de la Ligue 1 de football professionnel disputés samedi :
Au Bardo:
S Tunisien 3 Amine Habboubi (10 et 71), Amadou Dia Ndiaye (62)
ES Zarzis 0
A Béja :
O. Béja 0
AS Marsa 6 Amanallah Ben Hamida (25 et 56), Amor Traidi (50) et Ahmed Hadhri (55, 71 et 76)
A Bir Bouregba:
AS Soliman 0
CA Bizertin 0
– Déjà joués
Vendredi 3 octobre
A Gabès:
AS Gabès 0
C Africain 1 Firas Chawat (20)
A Métlaoui:
ES Métlaoui 1 Ahmed Ouled Bahi (90+7 SP)
US Ben Guerdane 1 Adam Taoues (74 SP)
-Restent à jouer
Dimanche 5 octobre
A Radès (15h):
Espérance ST
ES Sahel
A Monastir (15h):
US Monastir
JS Omrane
A Kairouan (15h):
JS Kairouan
CS Sfaxien
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1. S.Tunisien 21 9 6 3 0 12 3 +9
2. Club Africain 19 9 6 1 2 12 4 +8
3. Espérance ST 17 8 5 2 1 14 2 +12
4. ES Zarzis 16 9 5 1 3 12 11 +1
5. US Monastir 14 8 3 5 0 7 3 +4
6. CA Bizertin 12 9 3 3 3 6 5 +1
7. ES Metlaoui 12 9 3 3 3 5 7 -2
8. JS Omrane 11 8 3 2 3 6 8 -2
9. CS Sfaxien 10 8 2 4 2 8 7 +1
10. JS Kairouan 10 8 3 1 4 7 13 -6
11. AS Marsa 10 9 3 1 5 10 9 +1
12. ES Sahel 9 8 2 3 3 10 9 +1
13. AS Soliman 8 9 3 1 5 4 8 -4
14. USB Guerdane 7 9 1 4 4 5 8 -3
15. AS Gabès 6 9 1 3 5 3 11 -8
16. O. Béja 5 9 1 2 6 2 15 -13