Football – Ligue 1 – 9e journée : Résultats et classement

Résultats et classement au terme des matches de la 9ème journée du championnat de la Ligue 1 de football professionnel disputés samedi :

Au Bardo:

S Tunisien 3 Amine Habboubi (10 et 71), Amadou Dia Ndiaye (62)

ES Zarzis 0

A Béja :

O. Béja 0

AS Marsa 6 Amanallah Ben Hamida (25 et 56), Amor Traidi (50) et Ahmed Hadhri (55, 71 et 76)

A Bir Bouregba:

AS Soliman 0

CA Bizertin 0

– Déjà joués

Vendredi 3 octobre

A Gabès:

AS Gabès 0

C Africain 1 Firas Chawat (20)

A Métlaoui:

ES Métlaoui 1 Ahmed Ouled Bahi (90+7 SP)

US Ben Guerdane 1 Adam Taoues (74 SP)

-Restent à jouer

Dimanche 5 octobre

A Radès (15h):

Espérance ST

ES Sahel

A Monastir (15h):

US Monastir

JS Omrane

A Kairouan (15h):

JS Kairouan

CS Sfaxien

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. S.Tunisien 21 9 6 3 0 12 3 +9

2. Club Africain 19 9 6 1 2 12 4 +8

3. Espérance ST 17 8 5 2 1 14 2 +12

4. ES Zarzis 16 9 5 1 3 12 11 +1

5. US Monastir 14 8 3 5 0 7 3 +4

6. CA Bizertin 12 9 3 3 3 6 5 +1

7. ES Metlaoui 12 9 3 3 3 5 7 -2

8. JS Omrane 11 8 3 2 3 6 8 -2

9. CS Sfaxien 10 8 2 4 2 8 7 +1

10. JS Kairouan 10 8 3 1 4 7 13 -6

11. AS Marsa 10 9 3 1 5 10 9 +1

12. ES Sahel 9 8 2 3 3 10 9 +1

13. AS Soliman 8 9 3 1 5 4 8 -4

14. USB Guerdane 7 9 1 4 4 5 8 -3

15. AS Gabès 6 9 1 3 5 3 11 -8

16. O. Béja 5 9 1 2 6 2 15 -13