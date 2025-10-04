Flottille Soumoud : 100 participants détenus devraient être rapatriés dans la journée

L’équipe juridique d’appui à la Flottille de la Résilience « Soumoud » a annoncé, samedi, que 100 participants détenus devraient être rapatriés dans la journée, après avoir signé un document du départ immédiat et refusé de comparaître devant un juge de l’entité sioniste.

La même source juridique précise que la signature de ce document n’implique aucune reconnaissance de la légitimité des autorités qui le délivrent, le choix ayant été laissé à chaque participant.

Selon l’équipe, 280 activistes ont achevé vendredi leurs démarches devant la juridiction de l’immigration, dont 200 sans présence d’un avocat. Les audiences ont repris samedi à un rythme lent et les audiences pourraient se poursuivre dimanche.

Sept juges ont siégé vendredi, contre deux seulement samedi, a encore indiqué l’équipe.

Vendredi matin, les autorités ont transféré l’ensemble des militants de la flottille du port d’Ashdod vers la prison de Ketziot, dans le Néguev, après interrogatoire, a déclaré l’avocate Suhad Bishara, présidente de l’ONG Adalah.

Mercredi, les forces sionistes avaient intercepté en haute mer les navires en route vers Gaza pour briser le blocus, détenant l’ensemble des participants, dont 25 Tunisiens.