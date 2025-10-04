Fadhel Chaker se rend aux autorités libanaises après 13 ans de cavale

Selon plusieurs médias libanais, le chanteur Fadhel Chaker se serait livré ce samedi 4 octobre 2025 aux autorités libanaises. Une unité du renseignement de l’armée aurait pris en charge l’artiste à l’intérieur du camp d’Aïn el-Hilweh, près de Saïda, après qu’il a accepté de se rendre.

Bien que la nouvelle ait été largement relayée par de nombreuses sources jugées fiables, aucune confirmation officielle n’a encore été émise ni par les autorités compétentes ni par la famille du chanteur. Rappelons que Fadhel Chaker, retiré de la scène artistique depuis 2012, est poursuivi pour son implication présumée dans les affrontements d’Abra entre l’armée libanaise et les partisans du prédicateur Ahmad al-Assir.

Depuis lors, il vivait en clandestinité dans le camp d’Aïn el-Hilweh, tout en continuant à publier quelques chansons, dont « Kifak ‘a Fera’i » en duo avec son fils Mohamed. Si la reddition du chanteur est confirmée, elle pourrait marquer un tournant décisif dans une affaire judiciaire et médiatique qui dure depuis plus d’une décennie.