Tunisie – Protection civile : 509 interventions en 24 heures

Les unités de la protection civile ont effectué, au cours des dernières vingt-quatre heures, 144 interventions de secours et d’assistance sur les routes dans différentes régions, selon un bilan publié ce vendredi matin par le porte-parole de la protection civile sur sa page Facebook.

La même source a précisé que, durant la même période, les unités de la protection civile ont réalisé un total de 509 interventions, dont 44 pour l’extinction d’incendies, 310 pour des opérations de secours hors accidents de la route et 144 interventions liées aux accidents de la circulation.