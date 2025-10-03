Selon l’Institut National de la Météorologie, les températures maximales attendues vendredi oscilleront entre 20 et 25°C sur le nord et les régions de hauteurs, et entre 26 et 30°C ailleurs dans le pays.

Le temps sera partiellement nuageux, avec des passages parfois plus denses au nord et localement au centre, pouvant donner lieu à quelques pluies éparses.

Le vent, de secteur nord, soufflera relativement fort sur les côtes, tandis qu’il restera faible à modéré dans les autres régions.

La mer sera agitée à très agitée.