Tunis : arrestation d’une femme à El Menzah 9 pour pratiques de sorcellerie

Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention d’une quadragénaire résidant à El Menzah 9, soupçonnée d’avoir aménagé un local destiné à la pratique de la sorcellerie et de l’escroquerie. L’opération a été menée par les agents du poste de la sûreté nationale des Manarates, après avoir recueilli des informations et obtenu les autorisations judiciaires nécessaires. Lors de la perquisition, les forces de l’ordre ont saisi des bougies noires, des photos déchirées, des vêtements appartenant à des tiers ainsi que diverses poudres utilisées dans des rituels occultes. Après consultation du ministère public, il a été décidé de placer la suspecte en garde à vue dans le cadre de l’enquête en cours.