Nabeul : condamnation à mort d’un citoyen pour publications Facebook

La section régionale des avocats de Nabeul a révélé, ce vendredi, qu’un citoyen a été condamné à la peine capitale par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Nabeul.

Selon son président, Me Abdelkader Ben Souissi, ce verdict, prononcé mercredi soir, repose sur des accusations liées à la publication de fausses nouvelles visant un fonctionnaire public, à des actes jugés « outrageants » envers le président de la République ainsi qu’à une atteinte volontaire à l’intégrité de l’État.

L’affaire, initialement transférée au pôle antiterroriste, a finalement été renvoyée pour absence de caractère terroriste et s’appuie essentiellement sur des publications Facebook. L’avocat a précisé que l’accusé, actuellement en détention, a entamé avec sa défense la procédure d’appel. De leur côté, le président du tribunal et le procureur de la République à Nabeul ont refusé de commenter l’affaire.