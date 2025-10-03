Les activistes de la Flottille Soumoud transférés à la prison de Ktzi’ot

L’avocate Najet Hedrich, de l’équipe juridique d’assistance aux membres de la Flottille mondiale “Soumoud”, a indiqué, vendredi, que l’ensemble des activistes de la Flottille, interceptée jeudi par les forces d’occupation sionistes dans les eaux internationales, au large de Gaza, ont été transférés à la prison de Ktzi’ot, dans le désert du Néguev.

Elle a ajouté que l’équipe juridique d’assistance aux membres de la flottille a reçu un message de l’avocate Souhad Bechara, présidente de l’organisation “Adalah” – Centre juridique pour les droits de la minorité arabe en Israël, qui avait accompagné les militants (dont des Tunisiens) lors de leur interrogatoire au port d’Ashdod.

Les avocats de l’équipe sont actuellement en route vers la prison de Ktzi’ot pour rendre visite aux personnes arrêtées, leur apporter une assistance jurdique et s’enquérir de leur situation.