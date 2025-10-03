Kaïs Saïed plaide pour une vision sociale globale et des mesures urgentes contre le chômage

Le président de la République Kaïs Saïed, a évoqué, lors de sa rencontre, jeudi, au Palais de Carthage avec le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, plusieurs axes relatifs à la politique sociale de l’État.

Selon un communiqué publié sur la page de la présidence, le chef de l’État a souligné la nécessité d’aborder toutes les questions de manière globale, précisant que certaines mesures urgentes doivent être prises, mais qu’elles doivent s’inscrire dans une vision d’ensemble , au bénéfice de ceux qui souffrent du chômage, toutes catégories confondues.

Le président de la République a également abordé la question de la sous-traitance, insistant sur l’impératif de faire respecter la loi et de trouver des solutions rapides pour ceux qui subissent des pressions présentées comme légales mais qui, en réalité, vont à l’encontre de la loi.

Il a affirmé qu’« une seule goutte de sueur est un dépôt sacrée », ajoutant que la justice sociale est une condition sine qua non pour réaliser la croissance et favoriser l’investissement.