Hamas accepte l’échange de prisonniers proposé par Donald Trump

Le mouvement Hamas a publié ce vendredi un communiqué dans lequel il a salué les efforts arabes, islamiques ainsi que ceux du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre contre Gaza, à favoriser un échange de prisonniers et à rejeter toute tentative de déplacement forcé ou d’occupation du territoire.

La formation palestinienne a annoncé son accord de principe pour libérer l’ensemble des prisonniers israéliens, vivants ou décédés, dans le cadre de la formule d’échange proposée par Donald Trump, et s’est déclarée prête à engager immédiatement des négociations par l’intermédiaire de médiateurs pour en définir les modalités.

Par ailleurs, Hamas a réaffirmé son acceptation de confier l’administration de Gaza à une instance palestinienne composée de personnalités indépendantes et technocrates, soutenue par les pays arabes et islamiques, tout en précisant que les autres questions liées à l’avenir du territoire et aux droits du peuple palestinien seront discutées dans un cadre national unifié et en conformité avec les résolutions internationales.