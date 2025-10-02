L’Union des Radios Arabes offre 71 000 dinars à SOS Villages d’Enfants en Tunisie

L’Union des Radios des États Arabes a remis, ce jeudi, un chèque d’un montant de 70 940 dinars tunisiens à l’association SOS Villages d’Enfants, issu des recettes du dernier Festival arabe de la radio et de la télévision organisé fin juin.

La cérémonie de remise s’est tenue au siège de l’Union, en présence de son directeur général, Abderrahim Suleiman, et du directeur national de l’association, Achref Saïdi. Ce soutien, qualifié de symbolique mais porteur de sens, sera destiné à couvrir une partie des besoins scolaires des enfants privés de soutien familial pris en charge dans les villages SOS. M. Suleiman a souligné la volonté de l’Union de renforcer ce partenariat et d’orienter à l’avenir une part des revenus de ses manifestations, notamment du Festival de la chanson arabe prévu en Tunisie en 2026, vers des actions caritatives en Tunisie et en Palestine.

Pour sa part, M. Saïdi a rappelé les efforts considérables de l’association, qui consacre cette année un budget de près de 23 millions de dinars pour accompagner environ 8 000 enfants, avec l’ambition d’atteindre 10 000 bénéficiaires l’an prochain, grâce au soutien conjoint de l’État, des citoyens et des institutions économiques.