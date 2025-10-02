La LTDH dénonce l’attaque de la Flottille Soumoud et appelle à une action internationale

La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a estimé que l’attaque de la Flottille Soumoud par l’entité sioniste constitue une violation de la loi internationale humanitaire et des droits de l’Homme. Un crime de guerre manifeste ayant pris pour cible une initiative pacifique destinée à briser le blocus imposé à Gaza, a-t-elle regretté.

Dans une déclaration, jeudi, la Ligue a indiqué que l’entité sioniste avait attaqué, mercredi soir, la flottille Soumoud, intercepté ses navires, arrêté de force les participants et les a conduits au port d’Ashdod.

Elle a également réaffirmé son soutien inconditionnel à tous les participants à la Flottille, appelant la communauté internationale à condamner l’agression sioniste et à agir immédiatement pour garantir la sécurité de tous les participants et leur libération immédiate.

La LTDH a, par ailleurs, appelé à la levée immédiate du blocus et des violations à Gaza, soulignant l’urgence d’apporter les aides humanitaires au peuple palestinien.

Il est nécessaire, selon elle, d’intensifier la pression politique et diplomatique sur l’occupation pour mettre fin aux violations et traduire les responsables devant la justice internationale.

La ligue a, en outre, appelé les autorités tunisiennes à agir rapidement et à travers toutes les voies diplomatiques afin de garantir la sécurité des participants et participer activement aux efforts de protection de la flottille Soumoud.

Elle a appelé tous les citoyens et toutes les organisations nationales à se joindre aux mouvements en Tunisie et dans les différentes régions ainsi qu’au niveau international pour soutenir la flottille.