Les forces de l’entité sioniste ont intercepté dans la nuit de mercredi à jeudi plusieurs bateaux de la Flottille mondiale « Sumud » visant à briser le blocus de Gaza, arrêtant des dizaines d’activistes à leur bord, dont des Tunisiens et des ressortissants de diverses nationalités.

Parmi les bateaux ciblés se trouve le « Deir Yassine », dont l’interception a été confirmée par la Flottille maghrébine Soumoud, qui a qualifié cet acte d’« illégal ». Les forces d’occupation ont été accusées d’utiliser la violence, de percuter délibérément un bateau d’employer des canons à eau et de traiter avec brutalité les militants pacifiques.

Selon la page officielle de la flottille maghrébine Soumoud, les Tunisiens arrêtés à bord du « Deir Yassine » sont : Wael Naouar, Ghassen Henchiri, Nabil Channoufi, Mazen Abdellaoui, Yassine Gaïdi, Sirine Ghrairi, Abdallah Messaoudi, Aziz Miliani et Noureddine Salouaj. L’équipage comprend également des participants d’Algérie, du Maroc, de Mauritanie, de Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.

Le Comité international pour briser le blocus de Gaza a rapporté dans une mise à jour en direct que la marine sioniste tentait de couler le bateau « Maria Cristina » et que l’attaque se poursuivait. La situation des équipages des navires interceptés reste “incertaine”, les forces d’occupation ayant arrêté tous les participants. Les bateaux ont été déroutés vers le port d’Ashdod.

L’équipe juridique de la flottille maghrébine Soumoud a déclaré dans un communiqué que l’interception et la capture des bateaux « constituent un crime de guerre manifeste et une violation flagrante du droit international ». Elle a affirmé être pleinement mobilisée et activer tous les mécanismes juridiques nécessaires en coordination avec des organisations internationales.

Près d’une trentaine de Tunisiens, dont des journalistes, des personnalités politiques, des activistes et des députés, participent à cette flottille qui rassemble 532 participants de plus de 45 pays sur environ 50 bateaux partis d’Espagne, d’Italie et de Tunisie.

En réaction, des manifestations de soutien ont eu lieu à Tunis, Barcelone, Istanbul, Berlin, Bruxelles et dans plusieurs villes italiennes pour protester contre les crimes de l’entité sioniste et ses violations du droit international.