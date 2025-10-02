Flottille Soumoud : Liste des Tunisiens arrêtés par les forces sionistes

L’avocat Sami Benghazi, membre du comité juridique d’appui à la flotille Soumoud a annoncé, dans une déclaration accordée à l’agence TAP que les navires interceptés jeudi par les forces d’occupation comptait à leur bord 25 Tunisiens.

Les passagers tunisiens sont répartis sur les navires comme suit :

Dir Yassine : Wael Naouar, Yassine Gaidi, Ghassen Henchiri, Mazen Abdellaoui, Nabil Channoufi Abdallah Messaoudi, Aziz Meliani, Noureddine Salouag et Sirine Ghrairi.

Florida : Anis Abbassi, Mohamed Ali, Lotfi Hajji, Achref Khouja, Mohamed Mrad

Allakatalla: Hamza Bouzouida, Louay Cherni, Mouheb Snoussi, Zied Jaballah.

Miami : Fidaa Othmani, Ghassen Kelai et Mohamed Amine Hamzaoui

Sirius : Jihed Ferjani

Huga : Khalil Lahbibi

Adadgio : Houssem Essine Ramadi

Amsterdam : Mohamed Ali Mohieddine

S’agissant du navire dédié exclusivement à la documentation et à l’observation « Summer Time Jong », trois Tunisiens s’y trouvaient également. Le Navire a atteint le point des 100 miles nautiques dans la zone rouge avant de mettre le cap sur Chypre pour poursuivre sa mission depuis, a ajouté Me Benghazi.