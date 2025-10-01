Tunisie : Saisie de plus de 5 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation

Quelque 5,4 tonnes et 1,8 mille litres de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis dans plusieurs régions du pays par les équipes de contrôle de l’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) en partenariat avec les services de sécurité.

Selon un communiqué publié ce mercredi sur la page officielle de l’INSSPA, les équipes de contrôle ont saisi, dans le gouvernorat de Béja, une vache abattue de 200 kg transportée dans un véhicule, portant des signes d’hépatite, la rendant dangereuse pour la santé des consommateurs.

Elles ont également saisi 1500 kg de « harissa traditionnelle » conditionnée dans des récipients en plastique non conformes aux règles d’hygiène alimentaire et certains ne comportant pas la date de production.

Dans les gouvernorats de Siliana et de la Manouba, les équipes de contrôle ont saisi respectivement 942 kg de poulets vivants (environ 300 volailles) d’origine inconnue et sans certificats vétérinaires, ainsi que 839 kg de produits composés de 670 kg de viandes de volaille et 169 kg de poulets vivants dans un abattoir clandestin à Siliana ne répondant pas aux normes sanitaires.

Dans le gouvernorat de Tunis, 1856 litres de liquides (1108 litres de vinaigre et 700 litres de concentré de caramel) ainsi que 48 bouteilles d’eau de fleur d’oranger conditionnées dans des récipients plastiques non conformes ont été saisis dans un entrepôt anarchique dépourvu des conditions minimales de sécurité.

Par ailleurs, dans le gouvernorat de Bizerte, les équipes de contrôle ont saisi, dans un restaurant-salon de thé, 95 kg de denrées alimentaires (dont 44 kg de citrons découpés surgelés, 2,5 kg d’œufs battus congelés, 3,5 kg de lasagnes cuites et 45 kg de pâtisseries conservées dans des conditions non conformes aux règles d’hygiène).

L’INSSPA souligne que ces campagnes se poursuivront dans toutes les régions afin de protéger la santé des consommateurs et de limiter les dépassements menaçant la sécurité sanitaire.