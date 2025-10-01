Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

La situation météorologique demeure favorable, cette nuit, à la chute de pluies, temporairement orageuses et localement abondantes, aux régions du centre-est et du sud-est, a annoncé l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin de suivi.

Des précipitations sont attendues, également, vers la fin de la nuit, dans les régions du nord du pays.

Les températures maximales seront aux alentours de 26 degrés C sur les hauteurs ouest, et elles seront comprises entre 18 et 22 degrés au nord et au centre, et entre 20 et 24 degrés, au sud.

Le vent soufflera du secteur nord-ouest au nord et au centre, et du secteur Est au sud. Sa vitesse sera forte près de côtes et sur les hauteurs, et modérée à relativement forte, ailleurs. Elle dépassera, temporairement les 60 km/h, lors de l’apparition de cellules orageuses.

La mer sera agitée à très agitée, au nord et à l’est du pays, et peu agitée au Golfe de Gabes