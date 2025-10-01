Tataouine : Vaccination de plus de 900 animaux jusqu’à présent

Depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la rage, près de 628 chiens, 287 chats et 93 équidés ont été vaccinés dans le gouvernorat de Tataouine.

Le commissaire régional au développement agricole, Monji Chniter a indiqué à l’Agence TAP que plusiuers activités ont été organisées dans le cadre de cette campagne dont la tenue d’une journée de vaccination gratuite, dimanche dernier, à Ghomrassen et la programmation de journées de sensibilisation dans les écoles primaires sur les risques et les moyens de prévention de cette maladie.

L’année dernière, près de 2459 chiens, 1385 chats et 286 équidés ont été ciblés par la campagne de vaccination contre la rage dans la région, selon la même source.