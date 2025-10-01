Plus de 2 100 morts recensés à Gaza en septembre 2025

Quatorze Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés, ce mercredi, lors d’une nouvelle vague de frappes aériennes sionistes ayant visé différents secteurs de la bande de Gaza.

Selon des sources médicales, sept membres de la famille Abu Kamil ont péri et d’autres ont été blessés dans le bombardement de leur maison, située dans le quartier d’Al-Daraj, à l’est de Gaza-ville. Par ailleurs, six déplacés ont trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessés dans une attaque contre l’école Al-Falah qui servait d’abri dans le quartier de Zeitoun, au sud-est de la ville.

Dans un autre développement, des unités israéliennes ont incendié plusieurs bâtiments autour de l’Université islamique, au sud-ouest de Gaza, provoquant d’importants dégâts matériels.

Une frappe de drone a également touché le nouveau camp, au nord-ouest du camp de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza, faisant un mort supplémentaire et plusieurs blessés.

Le ministère de la Santé a indiqué que pour le seul mois de septembre 2025, le nombre de victimes s’élevait à 2 106 morts à Gaza, répartis comme suit :

Nord de la bande de Gaza : 1 382 martyrs

Centre : 347 martyrs

Sud : 377 martyrs.