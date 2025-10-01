Monaco – Man City : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Dos au mur après une entame ratée en Ligue des Champions, l’AS Monaco accueille Manchester City ce mercredi 1ᵉʳ octobre au stade Louis-II, dans le cadre de la 2ᵉ journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League.

Monaco en difficulté

En championnat, l’AS Monaco pointe à la 4ᵉ place de la Ligue 1 McDonald’s avec 12 points (4 victoires, 2 défaites). Les hommes d’Adi Hütter restent toutefois sur une défaite frustrante à Lorient (3-1), où ils ont joué une grande partie du match en infériorité numérique.

Sur la scène européenne, le club princier a mal démarré, lourdement battu par le Club Bruges (4-1) lors de la première journée. Seule éclaircie : le but d’Ansu Fati en fin de match. L’Espagnol est d’ailleurs en forme avec trois réalisations sur ses deux dernières apparitions en Ligue 1.

Manchester City en confiance

Côté anglais, Manchester City, 3ᵉ de Premier League la saison passée, occupe actuellement la 7ᵉ place avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 2 défaites). Les Cityzens restent sur trois matchs sans défaite et viennent d’écraser Burnley (5-1).

Déjà victorieux de Naples (2-0) lors de la première journée de Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola s’appuient encore sur l’efficacité d’Erling Haaland : l’attaquant norvégien a déjà marqué 8 buts en 6 rencontres de championnat, auxquels s’ajoute une réalisation en C1.

Horaire et diffusion TV

La rencontre AS Monaco – Manchester City se jouera ce mercredi 1ᵉʳ octobre au stade Louis-II. Le coup d’envoi est prévu à 21h00. Le match sera retransmis en direct sur CANAL+ FOOT.