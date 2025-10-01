Italie : grève générale du 3 octobre en soutien à la flottille Al Soumoud pour Gaza

Le 3 octobre prochain, l’Italie connaîtra une grève générale en solidarité avec la flottille Al Soumoud, arraisonnée par la marine israélienne alors qu’elle acheminait de l’aide humanitaire vers Gaza.

À l’initiative de plusieurs syndicats, dont l’USB et la CGIL, ce mouvement vise à dénoncer le blocus et à exiger la fin de toute coopération économique et militaire avec Israël. Dans des déclarations publiées le 1er octobre, l’USB a appelé à une mobilisation immédiate pour « dire stop au génocide », tandis que la CGIL a fustigé une opération qui « entrave l’action humanitaire et la solidarité avec le peuple palestinien ». En parallèle, des manifestations se sont tenues à Rome, Naples et Bologne, accentuant la pression sur le gouvernement de Giorgia Meloni, déjà critiqué pour son retrait de l’escorte navale italienne qui accompagnait la flottille.

Selon les organisateurs, plusieurs navires, dont l’Alma, le Sirius et l’Adara, ont été interceptés en mer par les forces israéliennes, marquant une nouvelle escalade dans le bras de fer autour du blocus de Gaza.