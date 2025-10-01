Flottille Soumoud : reprise du cap vers Gaza malgré les tentatives d’interception israéliennes

La Flottille mondiale Soumoud a repris, mercredi matin, sa route vers Gaza, après avoir subi, dans la nuit du mardi au mercredi, des tentatives d’interception de la part d’un navire militaire de l’entité sioniste.

Selon des témoignages et publications des participants à bord de la Flottille, des navires israéliens ont brouillé l’ensemble des systèmes électroniques et intercepté le navire Alma, qui menait la Flottille, avant d’effectuer des manœuvres aux alentours tour de lui sans, toutefois, l’arraisonner. Les bâtiments de l’armée sioniste avaient également tenté d’intercepter le bateau Sirius, qui avait pris la tête de la flottille après sa réorganisation, a écrit sur sa page Facebook, Wael Naouar, représentant de la Flottille maghrébine.

Il a affirmé que, malgré les tentatives d’intimidation, toutes les embarcations avaient réussi à poursuivre leur route vers Gaza.

Cette opération visait, probablement, à tester la réaction de la Flottille en cas d’interception d’un navire, en particulier des navires de tête, a-t-il estimé, réaffirmant que « les Israéliens, comme l’opinion publique, ont désormais la réponse : même si quarante-sept navires étaient arrêtés, le quarante-huitième continuerait sa route vers Gaza ».

Naouar a souligné que la Flottille maintenait son cap malgré une nuit « exceptionnelle » où l’ensemble des équipages étaient en état d’alerte. D’autres participants à bord des bâtiments de la Flottille ont, par ailleurs, rapporté que des drones ont survolé les embarcations tout au long de la nuit, patrouillant au-dessus de l’ensemble de la flottille, ce qui a, selon eux, conduit à l’activation de tous les protocoles d’urgence.

Les participants ont, dans ce sens, réaffirmé leur engagement à respecter le protocole établi par la direction de la Flottille Soumoud, qui fixe les règles de conduite en cas d’abordage. Ils ont rappelé que des exercices quotidiens étaient organisés, strictement pacifiques, afin de préparer l’ouverture d’un couloir maritime et la levée du blocus imposé à Gaza.

Plusieurs participants estiment qu’après ces manœuvres des forces israéliennes, la Flottille pourrait être interceptée dans la nuit, à mesure que celle-ci se rapproche des côtes de la bande de Gaza.