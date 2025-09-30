Tunisie : Samir El Wafi reporte son retour à la télévision après le décès de son frère

Le journaliste Samir El Wafi a annoncé le report de son retour à l’écran prévu ces jours-ci, en raison du décès brutal de son frère Maher.

Dans un message émouvant, il explique que son état émotionnel ne lui permet pas actuellement de participer aux émissions, qu’elles soient légères ou sérieuses, et qu’il préfère se consacrer au soutien et au réconfort de sa mère.

Il décrit cette perte comme l’épreuve la plus difficile qu’il ait traversée, malgré d’autres épreuves surmontées par le passé, et souligne sa foi et sa résilience face à cette tragédie.

Samir El Wafi termine son message en exprimant sa gratitude envers Dieu, affirmant que la patience et la foi aideront sa famille à surmonter cette douloureuse période.