Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Pluies temporairement orageuses sont attendues durant le reste de la journée et au début de cette nuit sur les régions du Nord-ouest et du Centre. Elles toucheront progressivement le reste des régions du Nord et seront localement torrentiel à la fin de la nuit sur les régions côtières du Nord et de l’extrême du Nord-Ouest, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Sud faible à relativement modéré près des côtes et faible à l’intérieur du pays, avec une vitesse dépassant provisoirement 60 km/h sous forme de rafales lors de l’apparition des averses orageuses.

La mer sera peu agitée à agitée dans les golfes de Tunis et de Hammamet. Les températures nocturnes seront comprises entre 19 et 24 degrés sur le Nord et le centre, atteignant le seuil de 17 degrés sur les hauteurs de l’Ouest.