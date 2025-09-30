Tunisie : Météo du mardi 30 septembre 2025

Le temps sera globalement partiellement nuageux mardi 30 septembre 2025 sur l’ensemble du pays. Dans l’après-midi, des cellules orageuses locales se formeront sur les reliefs du nord et du centre, pouvant s’accompagner de pluies faibles et éparses.

Côté températures, une légère hausse est prévue. Les maximales varieront entre 27 et 35 °C au cours de l’après-midi.

Les vents souffleront du secteur sud sur les régions nord et centrales, et du secteur est sur le sud. Ils resteront généralement faibles à modérés, mais devraient se renforcer dans la nuit, notamment au large du golfe de Hammamet et à l’extrême sud.

La mer sera peu agitée en journée, avant de devenir agitée la nuit dans le golfe de Hammamet.