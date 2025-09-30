Paris : l’ambassadeur d’Afrique du Sud retrouvé mort après une chute du 22ᵉ étage !

Un drame a secoué la diplomatie sud-africaine en France : l’ambassadeur Emmanuel Mtetwa, âgé de 58 ans, a été retrouvé mort au pied de l’hôtel Hyatt, une tour située dans le quartier de la Porte Maillot à Paris. Selon les premières informations relayées par la presse française, il aurait chuté du 22ᵉ étage de l’immeuble.

La veille, son épouse avait signalé sa disparition après avoir reçu de lui un message jugé préoccupant, ce qui avait conduit les autorités à lancer une alerte dans l’après-midi. La dernière localisation de son téléphone avait été détectée dans le bois de Boulogne. Un enquêteur du parquet a confirmé l’ouverture d’une investigation confiée à la brigade criminelle, afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès encore entouré de zones d’ombre.