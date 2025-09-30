Marseille – Ajax Amsterdam : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

L’OM et l’Ajax, battus lors de leur premier match de Ligue des Champions, se retrouvent ce mardi 30 septembre pour un duel déjà crucial.

En championnat, Marseille reste sur trois victoires consécutives et occupe la 3ᵉ place de Ligue 1. Les Phocéens s’étaient inclinés 2-1 à Madrid malgré une belle prestation et un grand Geronimo Rulli.

De son côté, l’Ajax, 2ᵉ d’Eredivisie, a été battu 0-2 par l’Inter Milan lors de la première journée.

📍 Stade Orange Vélodrome

🕘 Coup d’envoi : 21h00

📺 Diffusion : CANAL+ Foot