La Fédération générale de l’enseignement de base réitère son appel à une grève sectorielle

La Fédération générale de l’enseignement de base, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a dénoncé, mardi, la non attribution de la prime de la rentrée scolaire aux directeurs des écoles primaires et au personnel administratif au même titre que leurs homologues des collèges et des lycées.

La Fédération a réitéré, dans un communiqué, son appel à une grève générale sectorielle, le 7 octobre prochain, dans toutes les écoles primaires pour défendre le droit syndical et revendiquer l’amélioration de la situation matérielle notamment à travers l’application des accords conclus avec le ministère de l’Éducation.

Elle rappelle, en outre, que la publication au Journal officiel de la République tunisienne, le 25 septembre en cours, des arrêtés du ministère de l’Éducation relatifs à l’augmentation de la prime fonctionnelle des directeurs des collèges et des lycées est l’application d’un accord conclu antérieurement avec la partie syndicale, et non un nouvel acquis.

Par ailleurs, la Fédération a vivement critiqué le mouvement de mutations effectué au titre des cas sociaux dénonçant l’affectation d’enseignants en dehors de leur gouvernorat d’origine « sans considération pour leur situation sociale et familiale ».