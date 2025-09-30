Handball : Décès de Mohamed Jaïem, ancien gardien emblématique de l’ESS

L’Etoile Sportive du Sahel pleure la disparition de Mohamed Jaïem, ancien gardien emblématique de sa section handball, décédé ce mardi 30 septembre.

Figure incontournable des années 1980, il a porté les couleurs du club aux côtés de grands noms comme Mohamed Moâtemri, Lotfi Ben Salah et Naceur Tarchoun, contribuant à forger une génération qui a marqué l’histoire du handball sahélien. Talentueux et déterminé, Mohamed Jaïem s’est distingué par son engagement et son esprit d’équipe, participant activement aux succès de l’ESS durant cette période.

Sa perte laisse un vide immense dans le cœur de la famille étoilée et du sport tunisien. Le club, ses anciens coéquipiers et les supporters lui rendent hommage et présentent leurs sincères condoléances à sa famille. Que son âme repose en paix.