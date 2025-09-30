La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a appelé ce mardi la flottille internationale « Sumud », qui tente d’acheminer de l’aide humanitaire vers Gaza, à mettre fin immédiatement à sa mission.

Selon elle, la persistance à vouloir briser le blocus israélien risque de compromettre « l’équilibre fragile » en place, lequel pourrait, affirme-t-elle, ouvrir la voie à la paix sur la base du plan proposé par le président américain Donald Trump.

Dans un communiqué, Meloni a averti que de nombreux acteurs pourraient se réjouir d’un échec de cette initiative, soulignant que toute confrontation en mer offrirait un prétexte pour torpiller les efforts diplomatiques en cours.