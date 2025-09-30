Gaza : nouveaux bombardements meurtriers à Khan Younis, Deir Al-Balah et Gaza-ville

Trois membres de la famille Al-Najjar, dont une femme enceinte, sont tombés en martyrs, mardi, et d’autres ont été blessés dans le bombardement d’une tente abritant des déplacés près de la gare d’Al-Atar, dans le quartier de Mawasi, à l’ouest de la ville de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, selon des sources médicales citées par l’Agence de presse palestinienne, WAFA.

Selon la même source, six Palestiniens sont également tombés en martyrs et d’autres ont été blessés dans le bombardement d’une maison à l’ouest de la ville de Deir Al-Balah, dans le centre de la bande.

Au moins six civils ont été blessés, après le bombardement par l’occupation d’une maison dans les environs du complexe médical de la guérison à l’ouest de la ville de Gaza, selon les correspondants de WAFA.

Pendant ce temps, les avions de l’occupation lancent des raids aériens continus sur les zones occidentales de la ville.

Dans un bilan non définitif, les forces d’occupation continuent d’envahir la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, le nombre de martyrs s’élève désormais à 66 055 civils, principalement des femmes et des enfants, et à 168 346 blessés.

À noter que des milliers de victimes sont toujours sous les décombres et sur les routes toujours inaccessibles par les équipes débordées d’ambulance et de sauvetage.