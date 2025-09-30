Gafsa : 33 blessés dans un accident de la route

Ce mardi matin, dans la région d’Al-Aqliya relevant de la délégation de Gafsa Sud, dans le gouvernorat de Gafsa, un accident de la route impliquant deux bus, un taxi « louage » et un camion léger s’est produit sur la route nationale n°3 reliant les gouvernorats de Gafsa et Tozeur.

Le bilan initial fait état de 33 personnes blessées, toutes transportées à l’hôpital universitaire de Gafsa pour recevoir les soins nécessaires, selon une source de la Direction régionale de la Protection civile citée par le journaliste de l’agence TAP.

De son côté, le directeur général de l’hôpital universitaire Al-Hussein Bouziane de Gafsa, Houssam Freiani, a confirmé que les 33 blessés étaient en cours de soins et d’examens médicaux, précisant que leur état de santé est stable.