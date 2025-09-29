Exode des Tunisiens : 150 000 personnes ont quitté le pays en cinq ans, selon l’INS

Selon les dernières données publiées par l’Institut national de la statistique, plus de 150 000 Tunisiens ont quitté le pays au cours des cinq dernières années pour s’installer à l’étranger.

Le recensement a également mis en évidence un taux de chômage national de 16,4 % au quatrième trimestre de l’année 2024, avec une situation particulièrement préoccupante chez les diplômés de l’enseignement supérieur (16,8 %) et surtout chez les jeunes âgés de 15 à 34 ans, où le chômage atteint près de 30 %.

Ces chiffres traduisent à la fois la persistance des difficultés économiques et l’ampleur du défi social auquel la Tunisie doit faire face.