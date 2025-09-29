Béja : Environ 28 mille animaux ciblés par la campagne de vaccination

Dans le gouvernorat de Béja, la campagne régionale de vaccination contre la rage (1er septembre-31 octobre) vise à cibler 28 mille animaux, a indiqué à l’Agence TAP, le responsable de la production animale au CRDA, Nizar Barbouche.

Il a souligné que lors de la journée de vaccination gratuite contre la rage organisée, samedi, dans les délégations de Thibar, Amdoun, Teboursouk et Béja, environ 9 mille chats et chiens ont été vaccinés, ajoutant que l’objectif est d’atteindre un taux de vaccination de 80% dans la région.

Le nombre des foyers de rage détectés dans le gouvernorat de Béja reste faible, a affirmé la même source.