Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

Voici les quantités de pluie enregistrées en mm, durant les dernières 24h:
Gouvernorat de Sfax
Tahara 3 – -Boughrara 1 – El Ghraba 3 – El Hancha 7 – El Amra 5
Gouvernorat de Jendouba
Béni Mtir 9 – Barrage Bouhertma 9 – Barrage Barbara 24 – Aïn Draham 20 – Fernana 14 – Oued Mliz 7 – Jendouba 5 – Tabarka 45 – Ghardimaou 1
Gouvernorat de Béjà
Gobellat 2 – Testour 8 – Station Oued Ezzargua 3 – Béjà Station 1 – Nefza 7
Gouvernorat de Siliana
Siliana 1 – Makthar Ville 1
Gouvernorat du Kef
Sakiet Sidi Youssef 2 – Oued Mallègue 1
Gouvernorat de Monastir
Teboulba 1 – Bembla 3 – Ksibet Médiouni 27 – Ksar Hellal 16 – Sayada/Lamta/Bouhjar 30 – Moknine 23 – Monastir 8 – Bakalta 2
Gouvernorat de Mahdia
Boumerdess 2 – Souassi 2 – Malloulèche 3 – Chorban 3 – Ksour Essef 3 – Sidi Alwan 7 – Chebba 12 – El Jem 1
Gouvernorat de Médenine
Zarzis 22 – Sidi Makhlouf 1 – Hassi Jerbi 15 – Jerba 1 – Ben Guerdane 33 – Béni Khdech 1 – Médenine 1
Gouvernorat de l’Ariana
Cherfech 1
Gouvernorat de Tunis
Saida Manoubia 13
Gouvernorat de Tataouine
Tataouine 1
Gouvernorat de Ben Arous
Mourouj 14
Gouvernorat de Bizerte
Joumine 18 – Sejnène 1 – Utique 5 – Bizerte 1
Gouvernorat de Nabeul
Kélibia 3 – Azmour 2 – Dar Allouche 43