Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

Voici les quantités de pluie enregistrées en mm, durant les dernières 24h:

Gouvernorat de Sfax

Tahara 3 – -Boughrara 1 – El Ghraba 3 – El Hancha 7 – El Amra 5

Gouvernorat de Jendouba

Béni Mtir 9 – Barrage Bouhertma 9 – Barrage Barbara 24 – Aïn Draham 20 – Fernana 14 – Oued Mliz 7 – Jendouba 5 – Tabarka 45 – Ghardimaou 1

Gouvernorat de Béjà

Gobellat 2 – Testour 8 – Station Oued Ezzargua 3 – Béjà Station 1 – Nefza 7

Gouvernorat de Siliana

Siliana 1 – Makthar Ville 1

Gouvernorat du Kef

Sakiet Sidi Youssef 2 – Oued Mallègue 1

Gouvernorat de Monastir

Teboulba 1 – Bembla 3 – Ksibet Médiouni 27 – Ksar Hellal 16 – Sayada/Lamta/Bouhjar 30 – Moknine 23 – Monastir 8 – Bakalta 2

Gouvernorat de Mahdia

Boumerdess 2 – Souassi 2 – Malloulèche 3 – Chorban 3 – Ksour Essef 3 – Sidi Alwan 7 – Chebba 12 – El Jem 1

Gouvernorat de Médenine

Zarzis 22 – Sidi Makhlouf 1 – Hassi Jerbi 15 – Jerba 1 – Ben Guerdane 33 – Béni Khdech 1 – Médenine 1

Gouvernorat de l’Ariana

Cherfech 1

Gouvernorat de Tunis

Saida Manoubia 13

Gouvernorat de Tataouine

Tataouine 1

Gouvernorat de Ben Arous

Mourouj 14

Gouvernorat de Bizerte

Joumine 18 – Sejnène 1 – Utique 5 – Bizerte 1

Gouvernorat de Nabeul

Kélibia 3 – Azmour 2 – Dar Allouche 43