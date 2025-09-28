Prysmian construira un câble électrique sous-marin entre l’Italie et la Tunisie

Le câblodistributeur italien Prysmian a décroché un important contrat pour la réalisation d’une ligne électrique sous-marine reliant l’Italie à la Tunisie. Ce projet stratégique prévoit l’installation d’un câble reliant la sous-station électrique de Partanna en Sicile à celle de Mlaabi, située sur la péninsule du Cap Bon.

Concrètement, une ligne électrique sous-marine est une infrastructure de transport d’énergie qui permet d’acheminer de l’électricité à haute tension entre deux pays à travers la mer. Pour la Tunisie, ce projet représente un atout majeur : il renforcera la sécurité énergétique nationale, favorisera l’intégration du pays dans le réseau électrique euro-méditerranéen, et offrira la possibilité d’exporter l’excédent d’électricité, notamment issue des énergies renouvelables, vers l’Europe.

À terme, cette interconnexion contribuera à diversifier les sources d’approvisionnement, stabiliser le réseau et soutenir la transition énergétique en Tunisie.