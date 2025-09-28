Football – Ligue 2 (2e journée) : Résultats partiels

Résultats partiels des rencontres de la 2e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, à l’issue des matchs de dimanche :
Dimanche 28 septembre
A Hammam-Sousse:
CSH Sousse – EM Mahdia 0-0
POULE A
Samedi 27 septembre
A Manzel Bourguiba :
SAM Bourguiba – US Bousalem 4-0
A la Chebba:
CS Chebba – AS Agareb 2-0
A Sfax:
CO Kerkennah – BS Bouhajla 0-1
A Tataouine:
US Tataouine – CS Msaken 1-0
Lundi 29 septembre
Au Zouiten :
CSH Lif – SC Ben Arous
A Mégrine:
AS Mégrine – Sfax RS
Classement: Pts J
1. BS Bouhajla 6 2
2.CS Chebba 4 2
3. EM Mahdia 4 2
4. US Tataouine 4 2
5. SC Ben Arous 3 1
6. SAM Bourguiba 3 2
7. CS Msaken 3 2
8. CSH Sousse 2 2
9. RS Sfax 1 1
10. AS Agareb 1 2
11. US Bousalem 1 2
12. AS Mégrine 0 1
13. CSH Lif 0 1
14. CO Kerkennah 0 2
POULE B
Dimanche 28 septembre
A l’Ariana:
AS Ariana – AS Kasserine 2-1
A Korba:
CS Korba – EGS Gafsa 0-1
A Jendouba:
Jendouba Sport – AS Sakiet Eddaier 2-2
A Ksour Essef:
US Ksour Essef – AS Jelma 5-1
Stade à déterminer:
O Sidi Bouzid – Kalaa sport 1-2
A Bouchema:
ES Bouchema – SC Moknine 0-0
A Redaief:
CS Redaief – S Gabésien 0-0
Classement: Pts J
1.AS Ariana 6 2
2. SC Moknine 4 2
3. S Gabésien 4 2
4. AS Sakiet Edaier 4 2
5. CS Redaief 4 2
6. EGS Gafsa 4 2
7. US Ksour Essef 3 2
8. Kalaa Sport 3 2
9. Jendouba sport 2 2
10.ES Bouchema 2 2
11.AS Kasserine 1 2
12. AS Jelma 0 2
13. CS Korba 0 2
14. O Sidi Bouzid 0 2