Football – Ligue 2 (2e journée) : Résultats partiels

Résultats partiels des rencontres de la 2e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, à l’issue des matchs de dimanche :

Dimanche 28 septembre

A Hammam-Sousse:

CSH Sousse – EM Mahdia 0-0

POULE A

Samedi 27 septembre

A Manzel Bourguiba :

SAM Bourguiba – US Bousalem 4-0

A la Chebba:

CS Chebba – AS Agareb 2-0

A Sfax:

CO Kerkennah – BS Bouhajla 0-1

A Tataouine:

US Tataouine – CS Msaken 1-0

Lundi 29 septembre

Au Zouiten :

CSH Lif – SC Ben Arous

A Mégrine:

AS Mégrine – Sfax RS

Classement: Pts J

1. BS Bouhajla 6 2

2.CS Chebba 4 2

3. EM Mahdia 4 2

4. US Tataouine 4 2

5. SC Ben Arous 3 1

6. SAM Bourguiba 3 2

7. CS Msaken 3 2

8. CSH Sousse 2 2

9. RS Sfax 1 1

10. AS Agareb 1 2

11. US Bousalem 1 2

12. AS Mégrine 0 1

13. CSH Lif 0 1

14. CO Kerkennah 0 2

POULE B

Dimanche 28 septembre

A l’Ariana:

AS Ariana – AS Kasserine 2-1

A Korba:

CS Korba – EGS Gafsa 0-1

A Jendouba:

Jendouba Sport – AS Sakiet Eddaier 2-2

A Ksour Essef:

US Ksour Essef – AS Jelma 5-1

Stade à déterminer:

O Sidi Bouzid – Kalaa sport 1-2

A Bouchema:

ES Bouchema – SC Moknine 0-0

A Redaief:

CS Redaief – S Gabésien 0-0

Classement: Pts J

1.AS Ariana 6 2

2. SC Moknine 4 2

3. S Gabésien 4 2

4. AS Sakiet Edaier 4 2

5. CS Redaief 4 2

6. EGS Gafsa 4 2

7. US Ksour Essef 3 2

8. Kalaa Sport 3 2

9. Jendouba sport 2 2

10.ES Bouchema 2 2

11.AS Kasserine 1 2

12. AS Jelma 0 2

13. CS Korba 0 2

14. O Sidi Bouzid 0 2