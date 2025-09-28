Football – Ligue 1 (8e journée) : Les résultats des matchs de dimanche

Résultats des rencontres de la 8e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputées dimanche:

Dimanche 28 septembre

A Radès :

Club Africain 2 Firas Chawat 15′ (SP) et 61′

US Ben Guerdane 0

A la Marsa :

CA Bizertin 1 Ahmed Amri 50′

JS Kairouan 0

A Béja :

O. Béja 1 Islem Chalghoumi 12′

ES Metlaoui 0

A Zarzis :

ES Zarzis 1 Nshutti Innocent 45′

AS Soliman 3 Jacques Diarra 4′, Mannoubi Haddad 42′ (SP), Kebba Sowe 88′ (SP)

Mercredi 1er octobre

A La Marsa (15h00) :

AS Marsa – Espérance de Tunis

A Sousse (15h00) :

Etoile du Sahel – S. Tunisien

A Sfax (15h00) :

CS Sfaxien – US Monastir

Déjà joué:

Vendredi 26 septembre

Au Zouiten :

JS Omrane 2 Sami Hammami 7′, Haroun Kouki 82′

AS Gabès 1 Hosni Guezmir 40′

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. S.Tunisien 17 7 5 2 0 8 2 +6

2. Club Africain 16 8 5 1 2 11 4 +7

3. ES Zarzis 16 8 5 1 2 12 8 +4

4. Espérance ST 14 7 4 2 1 11 2 +9

5. US Monastir 13 7 3 4 0 7 3 +4

6. CA Bizertin 11 8 3 2 3 6 5 +1

7. ES Metlaoui 11 8 3 2 3 4 6 -2

8. JS Omrane 11 8 3 2 3 6 8 -2

9. JS Kairouan 10 8 3 1 4 7 13 -6

10. CS Sfaxien 9 7 2 3 2 8 7 +1

11. ES Sahel 8 7 2 2 3 9 8 +1

12. AS Marsa 7 7 2 1 4 4 6 -2

13. AS Soliman 7 8 2 1 5 4 8 -4

14. USB Guerdane 6 8 1 3 4 4 7 -3

15. AS Gabès 6 8 1 3 4 3 10 -7

16. O. Béja 5 8 1 2 5 2 9 -7