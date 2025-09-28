Football – Ligue 1 (8e journée) : Les résultats des matchs de dimanche

Résultats des rencontres de la 8e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputées dimanche:
Dimanche 28 septembre
A Radès :
Club Africain 2 Firas Chawat 15′ (SP) et 61′
US Ben Guerdane 0
A la Marsa :
CA Bizertin 1 Ahmed Amri 50′
JS Kairouan 0
A Béja :
O. Béja 1 Islem Chalghoumi 12′
ES Metlaoui 0
A Zarzis :
ES Zarzis 1 Nshutti Innocent 45′
AS Soliman 3 Jacques Diarra 4′, Mannoubi Haddad 42′ (SP), Kebba Sowe 88′ (SP)
Mercredi 1er octobre
A La Marsa (15h00) :
AS Marsa – Espérance de Tunis
A Sousse (15h00) :
Etoile du Sahel – S. Tunisien
A Sfax (15h00) :
CS Sfaxien – US Monastir
Déjà joué:
Vendredi 26 septembre
Au Zouiten :
JS Omrane 2 Sami Hammami 7′, Haroun Kouki 82′
AS Gabès 1 Hosni Guezmir 40′
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1. S.Tunisien 17 7 5 2 0 8 2 +6
2. Club Africain 16 8 5 1 2 11 4 +7
3. ES Zarzis 16 8 5 1 2 12 8 +4
4. Espérance ST 14 7 4 2 1 11 2 +9
5. US Monastir 13 7 3 4 0 7 3 +4
6. CA Bizertin 11 8 3 2 3 6 5 +1
7. ES Metlaoui 11 8 3 2 3 4 6 -2
8. JS Omrane 11 8 3 2 3 6 8 -2
9. JS Kairouan 10 8 3 1 4 7 13 -6
10. CS Sfaxien 9 7 2 3 2 8 7 +1
11. ES Sahel 8 7 2 2 3 9 8 +1
12. AS Marsa 7 7 2 1 4 4 6 -2
13. AS Soliman 7 8 2 1 5 4 8 -4
14. USB Guerdane 6 8 1 3 4 4 7 -3
15. AS Gabès 6 8 1 3 4 3 10 -7
16. O. Béja 5 8 1 2 5 2 9 -7