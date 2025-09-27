Zaghouan : 4 250 chiens et chats vaccinés contre la rage, soit 30 % de l’objectif

Quelque 4250 mille chiens et chats ont été vaccinés, jusqu’au présent, au gouvernorat de Zaghouan, ce qui représente 30% du nombre des vaccinations programmées (environ 14 mille) dans la région.

Le responsable de la production animale au commissariat régional au développement agricole (CRDA), Ridha Guesmi a indiqué à l’Agence TAP que les opérations de vaccination contre cette maladie se poursuivent à El Fahs, Ennadhour, Zriba, Bir Mcherga, Saouef ainsi qu’au siège du CRDA.

Il a ajouté que des séances de sensibilisation aux dangers de la rage chez l’homme et l’animal sont organisées, du 23 septembre au 8 octobre, dans des écoles primaires de la région, outre une journée dédiée à la vaccination gratuite des animaux (28 septembre).