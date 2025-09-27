PSG vs AJ Auxerre : sur quelle chaîne suivre le match en direct et live streaming ?

Quelques jours après sa défaite face à l’Olympique de Marseille (0-1) lors du Classique, le Paris Saint-Germain retrouve son Parc des Princes ce samedi pour affronter l’AJ Auxerre, dans le cadre de la 6ᵉ journée de Ligue 1.

Un PSG en quête de rachat

Battu lundi dernier, le club parisien a perdu la tête du championnat. Face aux Auxerrois, les hommes de la capitale comptent bien réagir avec ambition et retrouver le chemin du succès. Le match sera aussi marqué par la célébration du nouveau Ballon d’Or parisien, même si Ousmane Dembélé reste indisponible sur blessure. Un show musical animé par un rappeur est également prévu pour les supporters.

Auxerre espère créer la surprise

De leur côté, les Auxerrois, qui comptent 6 points en 5 journées, nourrissent l’espoir d’un nouvel exploit. En décembre dernier, ils avaient tenu tête au PSG (0-0) à l’Abbé-Deschamps.

Infos pratiques : lieu, horaire et diffusion

Ville : Paris

Stade : Parc des Princes (48 583 places)

Date : samedi 27 septembre

Coup d’envoi : 21h05

Chaîne TV : Ligue 1+