Pluies enregistrées dans 18 gouvernorats tunisiens : du nord au sud du pays

Voici les quantités de pluie enregistrées en mm durant les dernières 24 h
Gouvernorat de Nabeul
Dar Allouche 1 – Dar Châabane 1 – Béni Khiar 1 – Menzel Témime 8 – Hammam Ghzaz 12 – Mida 27 – Kélibia 2 – Azmour 32
Gouvernorat de Gabès
Ghannouch 10 – Zrarat 14 – Sidi Touati 8 – Menzel Hbib 1 – Métouia 4 – Chneni 4 – Mareth 19 – Nouvelle Matmata 3 – El Hamma 2 – Gabès 5
Gouvernorat de Sfax
Eramla 2 – Sfax Aéroport 1 – Ouled Yanik 2 – El Ghriba 1 – Mahrès 7 – Bir Ali 1 – Tina 3 – Jebeniana 1 – El Amra 1 – Hancha 1 – Skhira 4 – Sakiet Eddayer 1 – Sfax Ville 2 – Menzel Chaker 1
Gouvernorat de Médenine
Hassi Jerbi 25 – Houmet Souk 2 – Souihel 5 – Sodwikche 11 – Sidi Makhlouf 5 – Midoun 9 – Ben Guerdane 3 – Béni Khdèche 5 – Zarzis 16 – Médenine 8 – Jerba 5
Gouvernorat de Tataouine
Kalaat Sinan 9 – Remada 1 – Ghomrassen 5 –
Gouvernorat de Monastir
Sayada/Lamta/Bouhjar 1 – Moknine 1 – Ouardanine 3 – Monastir 3
Gouvernorat du Kef
Oued Mallègue 1 – Dahmani 1 – Tajérouine 1 – Kalaa Khasba 5 – Sakiet Sidi Youssef 4 – Nebr 1 – Kef 1
Gouvernorat de Siliana
Makthar Ville 2 – Rouhia 3 – Aïn Boussâadia 1 – Gaafour 2 – Bargou 3 – Sidi Bourouis 1 – Siliana 1 – Krib 3
Gouvernorat de Béjà
Teboursouk 2 – Mejez El Bab 1 – Tibar 1
Gouvernorat de Jendouba
Oued Mliz 7 – Béni Mtir 1 – Balta Bouawan 1 – Jendouba 6 – Ghardimaou 7
Gouvernorat de Mahdia
Souassi 2 – Hebra 1 – Malloulèche 7 – Chebba 2 – Sidi Alwan 6
Gouvernorat de Kairouan
El Ala 2 – Nasrallah 4 – Bouhajla 1 – Kairouan 11 – Chbika 6 – Haffouz 2
Gouvernorat de Sousse
Msaken 2 – Chatt Meriem 1 – Kalaa Kbira 1 –
Gouvernorat de Kasserine
Hidra 13 – El Ayoun 3 – Foussana 5 – Sbiba 3 – Tala 7 – Sbeitla 2 – Kasserine 4 – Mejel Bel Abbes 2 – Hassi Frid 4 –
Gouvernorat de Sidi Bouzid
Meknassi 1 – Bir El Hfay 1 – Rgueb 1 – Sidi Bouzid 2 – Ouled Haffouz 1 – Jelma 5 –
Gouvernorat de Gafsa
Snad 1 – Om Larayess 2 – Metlaoui 1 – El Katar 1 – Rdayef 1 – Zannouch 1 –
Gouvernorat de Tozeur
Hazoua 3 – Dguèche 5 – Nefta 8 – Tamarza 3
Gouvernorat de Kébili
Kébili 1 – Douz 4 – Fawar 4
Les autres plus importants phénomènes climatiques :
Vents forts atteignant la vitesse en km/h: Jerba 94