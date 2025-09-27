Lac 2 : 30 agents de la fourrière menacés de chômage après la fin du contrat

Trente agents de la fourrière du Lac 2 se retrouvent menacés de chômage à la suite de la suspension soudaine de leur activité. Réunis en sit-in le vendredi 27 septembre 2025, ils dénoncent une décision prise par le gouverneur de Tunis et le secrétaire général de la municipalité de La Goulette, estimant qu’elle ignore leurs années de service et leurs conditions sociales.

Ces employés, dont les contrats prennent fin avec l’expiration de la concession le 30 septembre, réclament leur intégration dans la fonction publique afin de préserver leur stabilité professionnelle. Leur avenir apparaît d’autant plus incertain que Maher Chaâbane, l’homme d’affaires propriétaire de la société exploitante, est actuellement en prison, ce qui compromet la participation de cette dernière aux futurs appels d’offres.

Face à cette impasse, les agents appellent directement le président de la République à intervenir pour régulariser leur situation.