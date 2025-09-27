Affaire des 500 kg de drogue à Radès : libération d’un douanier

Le parquet du tribunal de première instance de Ben Arous a ordonné, jeudi, la remise en liberté d’un agent de la douane interpellé dans le cadre de l’enquête sur la saisie record d’environ 500 kilos de drogue au port de Radès.

La marchandise prohibée, dissimulée dans un conteneur d’équipements électroménagers importés d’Europe, appartenait à une société spécialisée dans ce secteur, ce qui avait permis aux trafiquants de la camoufler avec habileté. Dès l’ouverture de l’affaire, le douanier ainsi qu’une responsable d’une société de transport maritime avaient été placés en garde à vue pour les besoins de l’instruction. Si la libération de l’agent marque une étape, elle ne clôt pas le dossier : les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuelles complicités et mettre au jour un réseau de trafic susceptible d’avoir des ramifications internationales.

Cette saisie, d’une ampleur exceptionnelle, souligne une nouvelle fois les défis sécuritaires que représente le contrôle des chaînes logistiques et l’importance d’une coopération renforcée entre les acteurs concernés.