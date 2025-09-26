Tunisie : recommandations du Comité de sécurité routière face aux intempéries du week-end

Le Comité national de la sécurité routière a publié une série de recommandations afin de prévenir les risques liés aux perturbations météorologiques attendues en ce week-end du 26 et 27 septembre.

Parmi les consignes les plus importantes figurent la réduction de la vitesse, compte tenu de l’impact des pluies et des vents violents sur la stabilité des véhicules, ainsi que le doublement des distances de sécurité, la distance de freinage étant plus longue sur chaussée mouillée. Le comité a également insisté sur la nécessité de maintenir une maîtrise ferme du volant face aux rafales de vent, en particulier dans les zones découvertes et sur les ponts, et d’allumer les feux de croisement même en plein jour pour améliorer la visibilité.

Enfin, il a recommandé de s’arrêter dans un endroit sûr et couvert en cas de chute de grêle, celle-ci pouvant non seulement endommager les véhicules mais aussi rendre la conduite particulièrement dangereuse.