Drame à Manouba : le corps d’un professeur retrouvé entièrement brûlé

Un drame bouleversant a secoué la ville de Manouba, où le corps d’un professeur de l’enseignement secondaire a été retrouvé entièrement calciné à l’intérieur de son appartement situé au quartier Ben Younes.

Sur ordre du parquet près le tribunal de première instance de Manouba, une enquête judiciaire a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette tragédie.

La dépouille a été transférée aux services de médecine légale pour déterminer avec précision les causes du décès, tandis que les investigations sécuritaires se poursuivent pour élucider les circonstances exactes de cet événement tragique.