Attaque au port de Sidi Bou Saïd : un étranger placé en détention par le pôle antiterroriste

Un étranger a été placé en détention dans le cadre de l’enquête sur l’agression d’un navire appartenant à la flottille de « Solidarité » au port de Sidi Bou Saïd, dans la banlieue nord de Tunis.

Selon le communiqué du ministère de l’Intérieur, l’attaque, qualifiée de « délibérée », a suscité une mobilisation rapide des unités spécialisées qui ont procédé à l’arrestation du suspect. Après son audition et la fin de la période légale de garde à vue, le dossier a été transmis au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

Le juge d’instruction en charge de l’affaire a alors ordonné l’émission d’un mandat de dépôt à l’encontre du prévenu, qui demeure incarcéré dans l’attente de la suite des investigations.