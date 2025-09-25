Tunisie : un fils soupçonné d’avoir poignardé sa mère à mort à El-Tadhamon

Un drame familial a secoué le quartier d’El-Tadhamon, où les unités de sécurité ont arrêté un jeune homme soupçonné d’avoir poignardé sa mère à mort.

Selon une source sécuritaire citée par Diwan FM, le suspect a reconnu les faits lors de l’enquête préliminaire, en attendant que les investigations approfondies révèlent les circonstances exactes du crime ainsi que ses motivations.

Le jeune homme, connu des services de police pour ses antécédents judiciaires, aurait déjà agressé sa mère à plusieurs reprises par le passé, ce qui ajoute une dimension tragique à cette affaire qui a bouleversé les habitants du quartier.