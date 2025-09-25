Tunisie : l’Ordre des avocats appelle à soutenir la flottille internationale pour Gaza

L’Ordre des avocats de Tunisie a appelé la communauté internationale, les organisations des droits de l’homme ainsi que les unions des avocats à agir immédiatement et à soutenir d’une manière officielle la flottille internationale pour briser le blocus de Gaza.

Dans une déclaration publiée mercredi, l’Ordre des avocats

a invité la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l’homme à agir pour mettre un terme à la guerre, lever le blocus de Gaza et juger les principaux responsables des crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Tout en affirmant sa solidarité avec les membres de la flottille internationale, l’Ordre des avocats a réitéré son soutien ferme à la cause palestinienne et le droit inaliénable du peuple palestinien à l’autodétermination et l’établissement d’un Etat indépendant avec pour capitale Al-Qods Al-Charif.

De même, l’Ordre a dénoncé toute agression ou attaque ciblant la flottille soulignant que ces attaques sont une violation flagrante des principes du droit international et du droit international humanitaire.

Dans ce contexte, l’Ordre des avocats a expliqué que les attaques perpétrées contre la flottille sont contraires aux dispositions des quatre Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels ainsi qu’à celles de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Cibler une flottille pacifiste dédiée à des missions purement humanitaires constitue un crime de guerre au sens de l’article premier du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Rome, 1998), a ajouté la même source.