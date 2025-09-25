Tunisie : 22 féminicides recensés depuis janvier 2025, selon Aswat Nissa

Quelque 22 féminicides ont été recensés depuis le début de l’année en cours jusqu’au 15 de ce mois de septembre, a indiqué l’association « Aswat Nissa » sur sa page officielle.

“En l’absence de statistiques officielles, ce nombre serait probablement bien plus élevé”, ajoute la même source.

L’association précise que ces femmes ont été tuées par différents moyens (8 cas de coups de couteau ou d’armes blanches, 3 cas d’agression par des substances inflammables, 3 cas de meurtre par violence physique directe, ainsi qu’un crime particulièrement atroce consistant en l’égorgement d’une mineure).

« Aswat Nissa » met en garde contre une tendance à la hausse des féminicides d’une année à l’autre, rappelant avoir recensé 17 cas en 2024. Le passage à 22 nouveaux cas en moins d’une année constitue, selon elle, « un indicateur clair de l’aggravation de ce phénomène qui menace la vie des femmes en Tunisie ».