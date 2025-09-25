Rihanna annonce la naissance de sa fille Rocky Irish Myers avec A$AP Rocky

La star internationale Rihanna a annoncé la naissance de son troisième enfant, une petite fille prénommée Rocky Irish Myers, née le 13 septembre 2025 de son union avec le rappeur A$AP Rocky.

Âgée de 37 ans, la chanteuse et femme d’affaires partage sa vie avec l’artiste depuis 2020, avec qui elle avait déjà eu deux enfants avant l’arrivée de la petite Rocky. Sur ses réseaux sociaux, Rihanna a dévoilé le nom complet de sa fille, exprimant ainsi sa joie et son émotion, elle qui avait souvent confié dans ses interviews son désir profond d’avoir une fille.