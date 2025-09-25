Protection civile : 484 interventions recensées en 24 heures

Les unités de la protection civile ont effectué 142 interventions de secours et d’assistance sur les routes au cours des dernières vingt-quatre heures, selon ce qu’a publié le porte-parole de la protection civile, ce jeudi, sur sa page Facebook.

Le nombre total d’interventions réalisées par les agents de l’Office national de la protection civile, entre 6h du matin du 24 septembre 2025 et 6h du matin du 25 septembre 2025, s’élève à 484 interventions, dont 31 pour l’extinction d’incendies, 143 pour les secours routiers et 300 pour d’autres types d’interventions hors accidents de la route.